Путин удивился жалобам петербуржцев

2017-08-09 18:40 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин передал губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко жалобы жителей, поступившие во время прямой линии с главой государства.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 августа.

«Есть традиционные для Питера вопросы, я сейчас не буду о них говорить, Вы посмотрите здесь. На некоторые я обратил особое внимание. Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка», - сказал Путин.

Полтавченко заверил президента, что проблемы «практически нет». Глава государства, однако, призвал проработать соответствующие обращения горожан.

Путин перечислил еще несколько тем обращений: традиционное для Петербурга сохранение исторического центра и соцобеспечение инвалидов. «Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно», - пообещал губернатор.

Президент также поинтересовался у Полтавченко, как город отметит 80-летие бывшего мэра Анатолия Собчака.

«Не могу сказать, что будет с помпой, тем более родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах, - рассказал губернатор. - Но естественно, город своего первого мэра помнит, пройдут соответствующие мероприятия».

После прямой линии, прошедшей 15 июня, глава государства поручил своей администрации проработать не попавшие в эфир обращения россиян. Папки с ними он уже передал ряду руководителей регионов, в частности, губернатору Орловской области Вадиму Потомскому и главе Калмыкии Алексею Орлову.

3 июня Путин рассказал, что в Санкт-Петербурге он легко себя ощущает:

«Если я прилетаю из Москвы и все хорошо у меня, и все получается — настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину — как гора с плеч сваливается».

Э.А.

