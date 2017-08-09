Мэра итальянского города выгнали из ресторана из-за шорт

2017-08-09 18:50 | www.oxu.az | 3

Мэр тосканского Виареджо рассказал, как его не пустили в один из ресторанов города из-за того, что он был в шортах, cообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

О «немного унизительном опыте» Джорджо дель Гингаро рассказал в своем Facebook. По словам политика, несколько дней назад он договорился поужинать с друзьями в одном местном ресторане, который он время от времени посещает. Встреча должна была быть неформальной, поэтому он «позволил себе одеться в стиле casual».

«Мы приходим, нас сажают за столик с видом на море, болтаем со знакомыми за соседним столиком, обмениваемся новостями, расслабленные и довольные тем, что наконец смогли спокойно увидеться. Тут ко мне подходит смущенный официант и говорит, что из-за того, что я не в длинных брюках, я не могу находиться в ресторане», — написал он.

Дель Гингаро отметил, что не подозревал о существовании в портовом ресторане таких «железных правил», касающихся длины штанов, однако ему ничего не оставалось, кроме как смириться с ними и «не без стыда» выйти из-за стола, попрощаться с друзьями и покинуть ресторан.

После «досадного и неприятного» эпизода мэр Виареджо «отлично поужинал» в другом ресторане, где не было никаких ограничений относительно одежды.

«И вообще, между нами, так ли я был ужасно одет?» — написал дель Гингаро, сопроводив пост своей фотографией в злополучных шортах.

Спустя несколько часов на публикацию отреагировали представители ресторана. Они заявили, что дресс-код вступает в силу после 19 часов, о чем в ресторане сообщают несколько информационных табличек, и в качестве примирительного жеста предложили мэр карточку постоянного гостя.

И.Ф.