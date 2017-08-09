Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо

2017-08-09 19:00 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ядерный арсенал США на данный момент мощнее, чем когда-либо.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

«Мой первый указ в качестве президента был обновить и модернизировать ядерный арсенал. Сейчас он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», - отметил Трамп.

Американский президент также выразил надежду на то, что этот арсенал никогда не придется применять. «Надеюсь, нам никогда не надо будет использовать эту силу, но никогда не наступит такое время, когда мы не будем самой могущественной страной в мире!» - добавил Трамп.

27 января он поручил министру обороны Джеймсу Мэттису провести оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия современным угрозам. Как говорилось в документе американского лидера, министр должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько современны, надежны и гибки средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов, а также способны ли они должным образом противостоять угрозам XXI века и вселять уверенность в союзников. 18 апреля Мэттис поручил начать процесс проведения соответствующей оценки.

Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы в 2010 году.

И.Ф.

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