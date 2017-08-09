Арестован водитель, который сбил пешехода и сбежал

2017-08-09 20:10 | www.oxu.az | 4

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Низаминского района Баку неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию водитель, который совершил на территории района ДТП и сбежал с места происшествия.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на совместное сообщение Главного управления полиции и прокуратуры города Баку, 6 августа на территории Низаминского района столицы Мамедов Ибрагим Джавад оглу (1995 г.р.) угнал автомобиль марки «Mercedes-Benz» (90-DS-298), который принадлежал Каримову Афгану Боюкага оглу. Сообщается, что И. Мамедов был в нетрезвом состоянии.

Угнав автомобиль, И. Мамедов сбил переходящего в это время дорогу Тагиева Аллахверди Самед оглу, а затем врезался в автомобиль марки «Honda CRV» (90-GB-635) и сбежал с места происшествия. По этим фактам в следственном отделе РУП было возбуждено уголовное дело по статьям 185.2.4 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) с причинением значительного ущерба потерпевшему), 263-1.1 (нарушение лицом, управляющим автомобилем в нетрезвом состоянии, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия). В результате проведенных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий 7 августа Мамедов Ибрагим был задержан в качестве подозреваемого.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.

С.Б.

