Саудовская авиакомпания запретила на рейсах мужчинам шорты

2017-08-09 20:17 | www.oxu.az | 5

Саудовская авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, приравняв ношение мужчинами шорт и женщинами обтягивающей одежды к неправомерному поведению, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нескольких пассажиров не допустили на рейсы компании из-за несоответствия их одежды правилам перевозчика, как сообщили они газете Makkah. По сообщению издания, некоторых развернули с рейса несмотря на наличие у них посадочного билета. Данные случаи произошли до того, как авиакомпания опубликовала правила на своем сайте.

«Поведение пассажиров считается нарушением общественного порядка, оскорбительным или агрессивным, если … они одеты так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбление других пассажиров (обнажение женщинами ног или рук или же ношение слишком тонкой или слишком обтягивающей одежды, а мужчинами – шорт, демонстрирующих ноги)», — говорится в правилах поведения пассажиров, опубликованном на сайте компании. В целом список нарушений состоит из 15 пунктов.

Экс-глава департамента туризма Эр-Рияда Али Гамди заявил газете, что такие правила якобы являются условиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и применяются авиакомпании по всему миру.

С.Б.

