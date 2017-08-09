Саудовская авиакомпания запретила пассажирам летать в шортах

2017-08-09 21:15 | www.trend.az | 5

Саудовская авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, приравняв ношение мужчинами шорт и женщинами обтягивающей одежды к неправомерному поведению, передает РИА Новости.



Нескольких пассажиров не допустили на рейсы компании из-за несоответствия их одежды правилам перевозчика, как сообщили они газете Makkah. По сообщению издания, некоторых развернули с рейса несмотря на наличие у них посадочного билета. Данные случаи произошли до того, как авиакомпания опубликовала правила на своем сайте.

"Поведение пассажиров считается нарушением общественного порядка, оскорбительным или агрессивным, если … они одеты так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбление других пассажиров (обнажение женщинами ног или рук или же ношение слишком тонкой или слишком обтягивающей одежды, а мужчинами – шорт, демонстрирующих ноги)", - говорится в правилах поведения пассажиров, опубликованном на сайте компании. В целом список нарушений состоит из 15 пунктов.

Экс-глава департамента туризма Эр-Рияда Али Гамди заявил газете, что такие правила якобы являются условиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и применяются авиакомпании по всему миру.