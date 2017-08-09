Глава Пентагона: “КНДР должна отказаться от действий, которые приведут к краху режима”

2017-08-09 21:28 | www.apa.az | 6

КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Ким Чен Ын должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении Мэттиса.

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", - отмечает министр.