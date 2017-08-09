За танцы у бассейна в Иране задержаны 64 человека

2017-08-09 20:39 | www.oxu.az | 4

Сотрудники иранских сил правопорядка задержали 64 молодых человека, принимавших участие в частной вечеринке в городе Исфахан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на телевидение Ирана.

Мероприятие проводилось в одном из окраинных районов города около бассейна. Молодые люди обоих полов употребляли алкогольные напитки и танцевали в «полуголом виде». Некоторые участники праздника делали фотографии и выкладывали их в социальные сети, которые, как говорится в сообщении, «поощряли нравственное падение».

С.Б.

