Саакашвили: Россия готовится захватить Белоруссию

2017-08-09 21:01 | www.oxu.az | 7

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Россия собирается захватить Белоруссию, и операция начнется во время совместных военных учений «Запад».

Как передает Oxu.Az, такое заявление он сделал в интервью агентству BNS, сообщает «Украина ру».

«Что мы видим в Белоруссии — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Белоруссию», — утверждает бывший политик.

По его мнению, необходимая инфраструктура для "захвата" страны будет привезена во время учений «Запад».

«Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ», — заявил Саакашвили.

С.Б.

