Глава Пентагона пригрозил КНДР

2017-08-09 21:22 | www.oxu.az | 5

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, «которые приведут к концу режима и гибели ее народа», передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Ким Чен Ын (лидер КНДР – ред.) должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении Мэттиса.

«КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа», — отмечает министр.

С.Б.

