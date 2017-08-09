Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей в США

2017-08-09 21:39 | www.oxu.az | 4

В Чикаго, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были ранены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Chicago Tribune.

Отмечается, что группа неизвестных подошла к толпе людей на улице и начала стрелять без предупреждения. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.

Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы ведут их розыск.

С.Б.

