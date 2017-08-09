Всемирно известная певица выступит в Баку с концертом

2017-08-09 21:58 | www.oxu.az | 3

Всемирно известная французская певица Патрисия Каас выступит в Баку с концертом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концертная программа состоится во дворце имени Гейдара Алиева 18 октября.

Патрисия Каас – одна из популярных западных эстрадных исполнительниц. Стилистика ее музыкальных композиций - смесь джаза и поп-музыки. Формулой ее успеха являются постоянные гастрольные турне по странам мира.

В последний раз она выступала с концертом в Баку в 2014-м году.

С.Б.

