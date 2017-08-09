В Баку в квартире обнаружен труп мужчины

2017-08-09 22:14 | www.oxu.az | 6

В Баку в квартире обнаружен 51-летнего мужчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку человек находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру, где обнаружили Дрожина Александра Николаевича (1966 г.р.) мертвым. Его тело было передано по назначению.

С.Б.

