США ввели санкции против известного футболиста

2017-08-09 22:44 | www.oxu.az | 3

Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций по обвинению в связях с наркомафией против 22 граждан и 42 компаний из Мексики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, среди них известный футболист Рафаэль Маркес.

Вместе с Маркесом в санкционный список по обвинению в связях с боссом наркомафии Флоресом Эрнандесом попал мексиканский певец Хулио Сезар Альварес Монтелонго.

«Оба мужчины имеют давние отношения с Флоресом Эрнандесом и действовали в качестве прикрытия для него и его организации, которая занимается наркотрафиком», - говорится в сообщении минфина.

Маркес, которому в феврале исполнилось 38 лет, считается одним из лучших игроков в истории мексиканского футбола. Помимо игр за сборную страны он выступал за такие клубы как «Барселона», «Монако», «Лион» и другие.

С.Б.

