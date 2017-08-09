У берегов Йемена контрабандист утопил более 50 беженцев-подростков
2017-08-09 23:17 | www.apa.az | 4
Нелегальный перевозчик беженцев выбросил за борт 120 мигрантов-подростков из Эфиопии и Сомали у берегов Йемена.
Как сообщает АПА, об этом передает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).
По словам выживших беженцев, контрабандист выбросил людей в воду после того, как увидел похожие на правительственные корабли вблизи прибрежной зоны.
В результате поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 29 беженцев из Африки, еще 22 человека пропали без вести.
Средний возраст погибших мигрантов оценивается в 16 лет.