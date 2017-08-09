США выслали кубинских дипломатов

2017-08-09 23:28 | www.oxu.az | 3

Госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что американские власти попросили двух дипломатов покинуть страну в мае, после того, как американцы на Кубе "сообщили об инцидентах, которые вызвали разные физические симптомы". Подробности относительно произошедшего представитель ведомства не сообщил.

С.Б.

