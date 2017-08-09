Журналисты в США приняли землетрясение в Китае за ядерное испытание КНДР

2017-08-09 23:22 | www.trend.az | 3

Некоторые журналисты в США приняли землетрясение в Китае за очередное ядерное испытание КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.



"С этим землетрясением в Китае я получаю от вас множество электронных писем и звонков - не было ли это новое ядерное испытание?" - сказала Науэрт журналистам на брифинге в Вашингтоне. По ее словам, это показывает, в какой степени все обеспокоены ракетной и ядерной программами КНДР.

Северная Корея провела два ядерных испытания в 2016 году. Ядерные испытания могут вызвать сейсмические колебания, но не землетрясения высокой магнитуды.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.