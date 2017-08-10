Установлена личность мужчины, скончавшегося в зоне отдыха в Астаре - ОБНОВЛЕНО

2017-08-10 00:33 | www.apa.az | 6

Стала известна личность мужчины, скончавшегося в зоне отдыха в Астаре.

Как передает южное бюро АПА, это житель района Мирзахан Гасанов (1966 г.р.).

Причины смерти выясняются.

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23:52

В Астаринском районе в зоне отдыха скончался мужчина.

Как передает южное бюро АПА, личность мужчины, скончавшегося в ресторане, находящемся на территории зоны отдыха, устанавливается.

Предположительно, он умер от обширного инфаркта, однако окончательный диагноз поставит экспертиза.

По факту ведется расследование.