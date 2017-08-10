Установлена личность мужчины, скончавшегося в зоне отдыха в Астаре - ОБНОВЛЕНО
2017-08-10 00:33 | www.apa.az | 6
Стала известна личность мужчины, скончавшегося в зоне отдыха в Астаре.
Как передает южное бюро АПА, это житель района Мирзахан Гасанов (1966 г.р.).
Причины смерти выясняются.
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23:52
В Астаринском районе в зоне отдыха скончался мужчина.
Как передает южное бюро АПА, личность мужчины, скончавшегося в ресторане, находящемся на территории зоны отдыха, устанавливается.
Предположительно, он умер от обширного инфаркта, однако окончательный диагноз поставит экспертиза.
По факту ведется расследование.