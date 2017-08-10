Россия и Китай должны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - Глава МИД Германии

2017-08-10 01:17 | www.trend.az | 5

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль надеется, что Россия и Китай будут соблюдать санкционный режим в отношении КНДР, передает ТАСС. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ZDF.

"Важно, чтобы Россия и Китай соблюдали санкции. Мы настойчиво призываем их к этому", - сказал Габриэль.

Министр подчеркнул, что "военным путем не найти решение, вооруженный конфликт лишь приведет к большому числу жертв". "Никто не в состоянии уничтожить все оружие, которое есть у КНДР", - добавил глава МИД ФРГ.