Экс-форвард сборной Испании перешел в “Фенербахче”

2017-08-10 02:45 | www.apa.az | 3

Нападающий "Вильярреала" и бывший экс-форвард сборной Испании Роберто Сольдадо перешел в стамбульский "Фенербахче".

Как передает АПА, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Для завершения трансфера футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что большую часть прошлого сезона 32-летний Сольдадо пропустил из-за травмы колена. В прошлом сезоне Сольдадо провел в чемпионате Испании десять матчей, забив четыре мяча.