Во Франции одобрили закон об этике политической жизни

2017-08-10 02:58 | www.oxu.az | 4

Национальное собрание Франции одобрило законопроект «О доверии в сфере политической жизни». За него подали свои голоса 412 депутатов, против — 74, воздержались — 63, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Законодательный акт представляет собой заключительную часть законопроекта об этике политической и общественной жизни, голосование по первой половине которого состоялось в Национальном собрании 3 августа.

Пакет из двух законов содержит положения, которые обеспечивают гласность и отчетность работы политических институтов, деятельности министров и депутатов парламента. Он призван создать преграды на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

По инициативе правительства парламентарии отказываются от долго просуществовавшего особого парламентского фонда в размере 136 миллионов евро. Из него депутаты могли свободно получать по 130 тысяч евро, а сенаторы — по 153 тысячи евро для финансирования различных проектов в своих избирательных округах.

В свою очередь, депутаты добавили норму, лишающую правительство аналогичного фонда. Им, в частности, широко пользовались такие политики, как прежний глава МВД Бернар Казнев и бывший президент республики Николя Саркози.

С.Б.

