КНДР: “Диалог с Трампом невозможен"

2017-08-10 03:07 | www.apa.az | 5

Пхеньян считает невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель армии КНДР.

"Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком, только абсолютная сила может повлиять на него", сказал он.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.