КНДР планирует запустить ракеты в сторону американской базы

2017-08-10 04:16 | www.apa.az | 3

Командование Корейской народной армии (КНА) в середине августа завершит работу над планом превентивного удара по району тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство ЦТАК. План предполагает пуск четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

Отмечается, что они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти около 3,4 тыс. км, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама. По мнению КНДР, такие действия направлены на сдерживание американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также отмечается, что после завершения работы над планом КНА представит его лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который при необходимости может отдать приказ о его реализации.