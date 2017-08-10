Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

2017-08-10 04:35 | www.apa.az | 6

Министерство обороны США подготовило план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР, на случай, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

Ключевым моментом в плане, по данным источников, значится атака с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. Ее целью, как отмечают собеседники телеканала, могут стать около двух десятков площадок для ракетных пусков, для испытаний и объектов технического обеспечения.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.