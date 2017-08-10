Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человек

2017-08-10 05:10 | www.apa.az | 4

Число пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в китайской провинции Сычуань, возросло до 343 человек.

Как передает АПА cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"По состоянию на 22.10 среды в результате землетрясения погибли 19 человек, еще 343 человека пострадали", - говорится в сводке телеканала. Уточняется, что 13 человек получили тяжелые ранения, состояние двоих оценивается как критическое.

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло 8 августа в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.