США расширили санкционные списки по Венесуэле

2017-08-10 06:20 | www.apa.az | 6

Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Венесуэле.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, теперь в них добавлены имена шести членов Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес.

Помимо членов КА, в списки внесены фамилии еще двух должностных лиц Венесуэлы. Это Бладимир Умберто Луго Армас - командир отряда Национальной гвардии страны и член руководства Национального избирательного совета южноамериканской страны Таня Д’Амелио.

Теперь все активы и любая собственность оказавшихся под санкциями лиц на территории под юрисдикцией США арестованы, американским гражданам запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения.