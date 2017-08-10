США расширили санкционные списки по Венесуэле
2017-08-10 06:20 | www.apa.az | 6
Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Венесуэле.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, теперь в них добавлены имена шести членов Конституционной ассамблеи (КА) страны, избранной 30 июня, в том числе старший брат бывшего президента Боливарианской Республики Уго Чавеса Адан Чавес.
Помимо членов КА, в списки внесены фамилии еще двух должностных лиц Венесуэлы. Это Бладимир Умберто Луго Армас - командир отряда Национальной гвардии страны и член руководства Национального избирательного совета южноамериканской страны Таня Д’Амелио.
Теперь все активы и любая собственность оказавшихся под санкциями лиц на территории под юрисдикцией США арестованы, американским гражданам запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения.