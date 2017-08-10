Минобороны Японии считает возможным перехват ракет КНДР при пуске в сторону Гуама

2017-08-10 07:36 | www.apa.az | 6

Силы самообороны Японии могут осуществить перехват баллистических ракет КНДР, если Пхеньян решит запустить их в сторону тихоокеанского острова Гуам, где находятся военные базы США.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в четверг министр обороны Японии Ицунори Онодэра.



Как сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, правительство страны считает провокацией заявления Пхеньяна о подготовке плана ракетного удара по району, где находятся американские военные базы США.

"Очевидно, что это провокационные действия, направленные против безопасности нашей страны и международного сообщества. Мы считаем это абсолютно неприемлемым", - сказал он.