На базе приема металлолома в России произошел взрыв

2017-08-10 07:39 | www.trend.az | 4

Два человека погибли и один получил ранения при взрыве неустановленного предмета на пункте приема металлолома в Чите, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя забайкальского следственного управления Егор Марков.



По его данным, инцидент произошел около 1,5 часов назад в Желенодорожном районе города.

Жилые дома расположены в радиусе километра от места происшествия, угрозы для жителей нет, добавил представитель следствия.