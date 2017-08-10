Туркменистан и Азербайджан занимают лидирующие позиции в энергетике - Гурбангулы Бердымухамедов

2017-08-10 08:24 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Азербайджан, занимающие лидирующие позиции как энергетические державы, выступают за превращение прикаспийского пространства в территорию стабильности, прогресса и широкого международного партнёрства в Евразии.

Об этом, как сообщает в четверг газета Ватан, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал на заседании правительства, в повестке дня которого были итоги его официального визита в Азербайджан 8-9 августа 2017 года.

"..Энергетика играет в этом весьма большую роль – это и экономика, и безопасность, и экология и социальный аспект, и дипломатия", - подчеркнул туркменский глава.

Согласно показателям за шесть месяцев нынешнего года объёмы товарооборота между Туркменистаном и Азербайджаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 40 процентов.

Данный факт свидетельствует о результативности ведущихся в этом направлении работ, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, ключевым фактором эффективного развития межгосударственных отношений является активизация торгово-экономического сотрудничества.

Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)