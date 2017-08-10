КНДР: Диалог с Трампом невозможен

2017-08-10 08:36 | www.oxu.az | 3

Пхеньян считает невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель армии КНДР.

«Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком, только абсолютная сила может повлиять на него», сказал он.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнём и яростью» в случае угрозы для США.

A.M.