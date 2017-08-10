Что заставляет жителей села в Агстафе топить печи в зной? – ФОТО

2017-08-10 08:50 | www.oxu.az | 4

Два месяца назад в селе Юхары Гёйчали Агстафинского района произошло стихийное бедствие, однако соответствующие структуры ни разу за все это время не поинтересовались у местных жителей, как они справляются с его последствиями.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан рассказали сами сельчане.

Так, в результате сильного града, обрушившегося на регион 10 июля, в селе пострадали около 200 домов.

По словам жителя села Расима Мамедова, на следующий день после града ответственные структуры подсчитали причиненный ущерб. Однако несмотря на то, что с того времени прошло уже два месяца, помощь жильцам пострадавших домов никто не оказал.

«Представители исполнительной власти сказали моей жене: «Мы тут ни при чем, мы написали куда следует, все исправят». Но когда исправят?» — возмущается житель Юхары Гёйчали.

По словам другого жителя села Рагима Мамедова, град уничтожил и частные хозяйства, с которыми люди связывали большие надежды: «Урожай уничтожен, нам даже нечего продать, чтобы отремонтировать дома».

Габиля Гулиева утверждает, что все, что нужно жителям села – это хотя бы частично отремонтировать крыши домов: «Мы и без этого кое-как живем в своих аварийных домах».

Еще один местный житель Ильгар Мамедов сообщил, что обращался в ответственные структуры, но безрезультатно. «Как назло, с того дня постоянно идет дождь. Полы прогнили, осыпается штукатурка. На днях часть кровли обрушилась на спящего ребенка. В такую жару мы вынуждены включать печи, чтобы избавиться от сырости в доме. Дети болеют», — сетует Мамедов.

Власти могли хотя бы выдать кредит на ремонт домов, а жильцы вернули бы долг частями, сказал Мамедов. Однако, несмотря на все жалобы, ответа от властей как не было, так и нет.

A.M.