ВБ о сотрудничестве с Азербайджаном в энергосфере (Эксклюзив)

2017-08-10 09:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов выделить дополнительный кредит на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в случае запроса от правительства Азербайджана, сказал во вторник в эксклюзивном интервью Trend глава Бакинского офиса банка Навид Хассан Нагви.

По его словам, от правительства подобных обращений пока не поступало, тем не менее ВБ готов в дальнейшем участвовать в проекте.

Совет директоров ВБ в конце 2016 года выделил под этот проект 800 миллионов долларов: по 400 миллионов долларов ЗАО "Южный газовый коридор" (Азербайджан) и компании BOTAS (Турция).

"На сегодня Многостороннее инвестиционное гарантийное агентство (MIGA, входит в группу ВБ) находится на завершающей стадии выделения гарантии под кредит для TANAP в размере 1,2 миллиарда долларов", - добавил он.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,6 миллиарда долларов. Кредиты для проекта уже одобрили Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (600 миллионов долларов), в октябре вопрос выделения кредита также рассмотрит Европейский банк реконструкции и развития (500 миллионов долларов).

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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