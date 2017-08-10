В Астаре автомобиль врезался в дерево: погиб человек

2017-08-10 09:09 | www.oxu.az | 4

В Астаре произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Алят-Астара на территории села Машган.

Житель астаринского села Тангарюд по имени Хаган на автомобиле «ВАЗ 2106» потерял управление и врезался в дерево.

В результате водитель скончался на месте. Пассажир автомобиля получил легкие травмы. Тело погибшего отправлено на экспертизу. Ведется расследование.

А.С.

