Азербайджанским учителям доплатят за работу в отдаленных селах

2017-08-10 09:16 | www.oxu.az | 5

В министерстве образования Азербайджана вновь обещают молодым педагогам материальную компенсацию в обмен на работу в отдаленных сельских школах.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в отделе по связям с общественностью Минобразования.

Педагоги до 35 лет, начинающие свою профессиональную деятельность в школах, расположенных в радиусе до 20 километров от районного центра, получат компенсацию в размере 60 манатов для погашения коммунальных затрат и аренды жилья.

А те, кто отправится в села, находящиеся дальше 20 километров, получат не только компенсацию, но и надбавку к зарплате в размере 100 манатов.

Наряду с этим, молодым педагогам, которым Минобразования предоставит направление в отдаленные населенные пункты, оплатят также дорожные расходы, перевозку вещей и предоставят компенсацию в размере двух заработных плат для улучшения жилищных условий.

Решением Кабинета министров АР местные органы исполнительной власти совместно с муниципальными органами обязаны выделить земельные участки преподавателям, которые изъявят желание поселиться вдали от города. По истечении трех лет работы этим учителям министерство обещает продлить компенсацию еще на два года.

A.M.