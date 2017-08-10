0 Азербайджанским учителям доплатят за работу в отдаленных селах
AZ EN RU TR

Азербайджанским учителям доплатят за работу в отдаленных селах

2017-08-10 09:16 | www.oxu.az | 5

В министерстве образования Азербайджана вновь обещают молодым педагогам материальную компенсацию в обмен на работу в отдаленных сельских школах.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в отделе по связям с общественностью Минобразования.

Педагоги до 35 лет, начинающие свою профессиональную деятельность в школах, расположенных в радиусе до 20 километров от районного центра, получат компенсацию в размере 60 манатов для погашения коммунальных затрат и аренды жилья.

А те, кто отправится в села, находящиеся дальше 20 километров, получат не только компенсацию, но и надбавку к зарплате в размере 100 манатов.

Наряду с этим, молодым педагогам, которым Минобразования предоставит направление в отдаленные населенные пункты, оплатят также дорожные расходы, перевозку вещей и предоставят компенсацию в размере двух заработных плат для улучшения жилищных условий.

Решением Кабинета министров АР местные органы исполнительной власти совместно с муниципальными органами обязаны выделить земельные участки преподавателям, которые изъявят желание поселиться вдали от города. По истечении трех лет работы этим учителям министерство обещает продлить компенсацию еще на два года.

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər