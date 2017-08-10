На фронте неспокойно

2017-08-10 09:40 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 115 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

A.M.

