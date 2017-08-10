В Турции работают 150 тысяч армян-нелегалов

2017-08-10 09:46 | www.oxu.az | 7

Турция становится для соседних стран региональным центром трудовых мигрантов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в Турции нелегально работают 150 тысяч мигрантов-армян, 100 тысяч грузин, а также африканцев, иранцев, казахов, туркмен и арабов.

Кроме незаконных мигрантов, в стране проживает также около трех миллионов сирийских беженцев.

Издание отмечает, что рост числа незаконных мигрантов вынуждает власти страны к принятию жестких мер.

И.Ф.