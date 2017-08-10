Иран возвращает исторический артефакт Турции

2017-08-10 10:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иран возвращает Турции исторический артефакт – колокол, долгое время хранившийся в одном из музеев иранского города Урмия. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, колокол, который хранился в иранском музее, в прошлом принадлежал церкви «Святой Марии» расположенной в турецкой провинции Ван на востоке страны.

Сообщается, что возраст колокола превышает 600 лет.

Ранее сообщалось, что в Турции будет создана специальная комиссия по историческому наследию. Комиссия будет наделена правом, обращаться к зарубежным странам по вопросу возвращения исторических артефактов, относящихся к наследию Турции.

В состав комиссии войдут депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Партии националистического движения (MHP), а также Народно-республиканской партии (CHP).

Согласно сведениям СМИ, в течение трех месяцев комиссия должна будет представить список всех артефактов, относящихся к историческому наследию Турции, которые были вывезены за пределы страны во время Первой мировой войны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu