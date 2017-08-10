ВС Армении нарушили режим прекращения огня 115 раз

2017-08-10 10:10 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.