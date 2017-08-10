США резко отреагировали на визит Путина в Абхазию

2017-08-10 10:12 | www.apa.az | 3

Госдепартамент США прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в сепаратистский регион Грузии-Абхазию.

Как сообщает АПА, официальный представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хизер Нойерт призвала Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии.

«США считают визит президента Российской Федерации Владимира Путина на оккупированную Москвой грузинскую территорию в Абхазии неприемлемым и несоответствующим принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия. Соединенные Штаты всецело поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках международно признанных границ и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии», - заявила она.

«США призывают Россию вывести свои войска на позиции, занимаемые ими до военных действий в 2008 году, и пересмотреть решение о признании Абхазии и Южной Осетии», - подчеркнула Нойерт.

Напомним, что Владимир Путин 8 августа прибыл в Абхазию, где провел переговоры с лидером сепаратистского режима Раулем Хаджимбой.

