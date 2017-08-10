Международные правозащитные организации должны дать оценку последней провокации армян - депутат

2017-08-10 10:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международные правозащитные организации должны дать оценку последней провокации армян, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения. В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Депутат отметил, что это еще раз подтверждает, что Армения является террористическим государством.

Политика вандализма стала государственной политикой Армении. Обстрел гражданского населения со стороны военных на глазах у мирового сообщества является проявлением фашизма. Армения этими провокациями пытается посеять среди населения Азербайджана панику, сказал Бабаоглу.



Депутат считает, что международные правозащитные организации должны дать оценку провокации, совершенной армянами в Товузском районе Азербайджана.

Армения оккупировала азербайджанские земли, и армянские вооруженные формирования продолжают обстрел мирных азербайджанцев. Международные организации должны высказать позицию в связи с этим. "Провокации Армении не останутся без ответа. У Азербайджана есть сильная армия. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны сделать реальные шаги и предпринять активные меры для изменения статус-кво в конфликте", - отметил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)