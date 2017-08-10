Одна из станций Бакинского метро закрывается на год

2017-08-10 10:18 | www.oxu.az | 4

Станция «Сахиль» Бакинского метрополитена в конце этого месяца будет закрыта на ремонт.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, что ремонтные работы должны завершиться в июне 2018 года.

В информации говорится, что в рамках капитального ремонта на станции «Сахиль» 3 эскалатора типа «LT-3» будут демонтированы и заменены 4 эскалаторами типа «Виктория» немецкой фирмы «ThyssenKrupp Fahrtreppe». В связи с этим с 20 августа входы на станцию метро «Сахиль» будут закрыты, и поезда будут двигаться в сторону «Ичеришехер» и в обратном направлении, минуя эту станцию.

Э.А.

