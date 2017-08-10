Российские военные самолеты АН-26 переданы Кыргызстану

2017-08-10 10:30 | www.trend.az | 7

На территории авиационно-транспортной эскадрильи в/ч 23565 Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана сегодня состоялась церемония приема-передачи 2-х самолетов АН-26 и ввода в эксплуатацию авиационной технико-эксплуатационной части (АТЭЧ). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, передает КНИА «Кабар».

В церемонии приняли участие начальник Генерального штаба ВС Райимберди Дуйшенбиев, представители министерства обороны, Центрального военного округа и авиабазы в г. Кант во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым.

Авиационная техника была передана кыргызской стороне в рамках безвозмездной помощи на основе договоренностей между главами двух государств. Помимо поставленной техники и оборудования, Министерство обороны РФ в рамках двустороннего военного сотрудничества обеспечило поставку запасных частей, агрегатов, расходных материалов, учебного и вспомогательного имущества, а также теоретическое, летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС КР.

В своем выступлении Дуйшенбиев отметил, что «…реализация вопроса доставки данной авиационной техники стала возможной благодаря высокому уровню сложившихся отношений в военной области между нашими странами… ».

Военно-транспортные самолеты Ан-26 повысят возможности Вооруженных Сил КР в решении задач, связанных с перевозками грузов и личного состава, десантированием подразделений специального назначения при проведении тренировок и специальных операций, ведением воздушной разведки и бомбометанием.

АТЭЧ предназначена для проведения ремонтных и регламентных работ, а также для технического обслуживания, восстановительных работ, анализа техсостояния и восстановления летательной техники после аварий и боевых повреждений и т.д.

В дальнейших планах в рамках военно-технической помощи между Кыргызстаном и Россией - оказание помощи в восстановлении аэродромной инфраструктуры, оснащение необходимым оборудованием и средствами и др.

Глубокие и доверительные отношения между военными ведомствами КР и РФ имеют прочную и долгосрочную перспективу, что подтверждается многолетним двусторонним сотрудничеством, а также совместным участием в различных международных организациях и договорах.

В завершение начальник Генерального штаба ВС КР, поблагодарив Министерство обороны Российской Федерации за оказанное содействие в оснащении Вооруженных Сил Кыргызстана современным вооружением и военной техникой. «Мы и далее продолжим наращивать динамику многовекторного сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности наших государств», - отметил он.

По завершению мероприятия, приглашенные и гости ознакомились с построенными объектами и осмотрели салоны переданных самолетов.