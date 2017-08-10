Выросла зарплата работающих в строительном секторе

2017-08-10 10:30 | www.oxu.az | 5

Обнародована информация о численности наемных работников и средней заработной плате в сфере строительства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, за 6 месяцев текущего года средняя численность работников в сфере строительства составила 97,8 тыс. человек. Из них 48,6 тыс. были заняты в строительства зданий, 24,6 тыс. человек - на строительных работах гражданского назначения.

28,2% работников были заняты в государственном, 71,8% – в негосударственном секторе.

Среднемесячная номинальная заработная плата работающих в строительном секторе увеличилась на 0,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 807,8 маната. В негосударственном секторе средняя номинальная заработная плата работников составила 927,6 маната, а в государственном секторе - 521,3 маната.

Л.А.

