В Астане состоится встреча глав стран-членов ОИС (Эксклюзив)

2017-08-10 10:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Астане состоится встреча глав стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом в четверг сообщили Trend в ОИС.

Как отметили в ОИС, встреча руководителей стран-членов организации в Астане будет проведена впервые.

«Ожидается, что встреча глав стран-членов ОИС в Астане состоится в конце августа, или же в начале сентября», - сообщили в ОИС.

Согласно предоставленной ОИС информации, в рамках встречи глав стран-членов организации ожидается обсуждения экономических, социальных и политических вопросов.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы для организации встречи», - сообщили в ОИС.

Отметим, что первого августа в Стамбуле состоялась встреча глав МИД стран-членов ОИС, в ходе которой обсуждались недавние столкновения в Иерусалиме между израильтянами и палестинцами

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu