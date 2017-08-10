В Азербайджан пытались провезти лекарства в моющих средствах

2017-08-10 10:42 | www.oxu.az | 4

Азербайджанские таможенники предотвратили незаконную попытку провоза сильнодействующих лекарственных средств в Азербайджан.

Об этом Oxu.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, на Астаринском таможенном посту был проведен досмотр ручной клади гражданина Азербайджана, пришедшего пешком из Ирана. В ходе досмотра в 12 упаковках моющих средств было обнаружено в общей сложности 1250 таблеток лекарственного препарата T-Dol-200 Tramadol Hydrochloride.

По факту ведется расследование.

A.M.

