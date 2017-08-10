НПО Испании: Поездка Могерини в Баку обошлась ЕС в 75 тысяч евро

2017-08-10 10:48 | www.oxu.az | 4

Европейские СМИ подвергли критике еврокомиссаров за дорогостоящие поездки, в том числе и в Баку, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Как выяснилось, только за два месяца прошлого года еврокомиссары потратили полмиллиона долларов на путешествия. И чартерные полеты составили большую часть расходов.

Издание отмечает, что посещение Баку, которое обошлось в 75 тысяч евро, стало самой дорогой поездкой европейского комиссара в первые два месяца 2016 года, согласно расходам на поездки, изученным бельгийским журналом Knack и опубликованным сегодня. Речь идет о приезде в Баку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

В целом, за два месяца комиссары потратили около 500 тысяч евро на 261 официальную поездку, показывает анализ. Стоимость проживания и транспорта была в целом скромной: самым дорогим был ночлег в столице Эфиопии Аддис-Абебе - 629 евро.

Затраты, однако, возрастали, когда посланники Евросоюза фрахтовали самолеты. Случай с Федерикой Могерини и ее полетом в Баку - как раз один из них. При этом в Еврокомиссии заявляют, что такие «воздушные такси» могут использоваться, если нет коммерческих рейсов, соответствующих графику комиссара.

Данные о подобных расходах были получены благодаря испанской неправительственной организации Access Info, которая три года боролась с Еврокомиссией за право получать подобную информацию.

И.Ф.