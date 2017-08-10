Минобороны: В Баку завершен последний эпизод конкурса «Кубок моря-2017»

2017-08-10 10:43 | www.apa.az | 4

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» завершили отработку всех эпизодов международного этапа конкурса.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в рамках соревнований военные моряки состязались в постановке корабля на якорь и бочку.

Единогласным решением международной бригады арбитров первое место было присуждено военным морякам Азербайджана за лучшее время выполнения эпизода - 14 минут и 26 секунд.

Остальные места были распределены следующим образом: второе место присуждено команде Ирана, третье - Казахстану и на четвертом месте - военные моряки России.



