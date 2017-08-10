Азербайджан стал победителем последнего эпизода конкурса «Кубок моря-2017» – ВИДЕО

2017-08-10 10:54 | www.oxu.az | 5

Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана участвующие в международном конкурсе «Кубок моря-2017» завершили отработку всех эпизодов международного этапа конкурса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках проводимых соревнований военные моряки состязались в постановке корабля на якорь и бочку.

Решением международной бригады арбитров первое место было присуждено военным морякам Азербайджана за лучшее время выполнения эпизода - 14 минут и 26 секунд.

Остальные места были распределены следующим образом: второе место присуждено команде Ирана, третье - Казахстан и на четвертом месте - военные моряки России.

А.М.

