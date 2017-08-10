Впервые в Азербайджане пройдет турнир «ABL Cup 2017-2018» среди компаний (ВИДЕО)

2017-08-10 10:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодный чемпионат “Бизнес-лиги” по мини-футболу – корпоративный турнир среди азербайджанских компаний. Чемпионат же формата и масштаба «ABL Cup 2017-2018» проводится в Азербайджане впервые и состоится на профессиональных полях компании Azfargroup.

Уверены, что турнир «ABL Cup 2017-2018» вызовет громкий резонанс не только в корпоративных и спортивных кругах, но и в общественной жизни страны, превратившись в спортивное событие года. Этот турнир положит начало новой спортивной традиции в любительском футболе.

Оргкомитет АБЛ обеспечит тщательный отбор участников турнира, и на чемпионате будут представлены самые передовые и самые активные компании Азербайджана.

Все этапы турнира будут широко освещаться в прессе, на интернет-страницах, радио и телевидении.

Параллельно с организацией и проведением турнира осуществляется широкомасштабная PR-кампания, направленная на усиление привлекательности мероприятия и информирование о нем самых широких масс, привлечение интереса СМИ.

Организационный комитет «ABL Cup 2017-2018» заблаговременно проинформирует СМИ о предстоящем событии, что позволит инициировать выходы публикаций о чемпионате до, во время и после его проведения.

Турнир по мини-футболу «Аzfar Business League» (ABL) проводится с целью дальнейшей популяризации и развития мини-футбола, приобщения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Это чемпионат для самых активных и передовых компаний Азербайджана. Участие в Бизнес-лиге ставит перед собой следующие цели:

- развитие корпоративной культуры,

- укрепление внутрикорпоративных связей,

- упоминание компании в СМИ и соответственно рост узнаваемости бренда среди клиентов и партнеров,

- популяризация и дальнейшее развитие корпоративного любительского футбола,

- повышение уровня спортивного мастерства у сотрудников,

- формирование позитивного отношения к спорту и физической культуре у сотрудников.

Бизнес-лига по футболу обязательно станет настоящим праздником для всех сотрудников компании.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется компаниями ASEP при поддержке Azfargroup.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет АБЛ.

Компания “ASEP” профессионально занимается организацией спортивных мероприятий.

На высоком организационном уровне мы проводим корпоративные футбольные турниры. Крупным компаниям, имеющим подразделения и филиалы, мы предлагаем внутренние турниры.

Вы можете заказать в нашей компании организацию корпоративного турнира «под ключ» или воспользоваться отдельными видами услуг.

Полную информацию по чемпионату можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефону 012 404 7339.

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