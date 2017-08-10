В Казахстане разбился самолет: есть жертвы

2017-08-10 11:06 | www.oxu.az | 4

Близ аэродрома Азем под Алма-Атой разбилось воздушное судно «Технам 2002», два человека погибли, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем. Два человека погибли (пилот-инструктор, курсант)», - отмечается в сообщении.

Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации. Аэродром Азем находится на удалении 43 км от Алматы.

Отмечается, что в настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте министерства по инвестициям и развитию РК.

И.Ф.